LOS ANGELES - Kabar menyedihkan datang dari pasangan kekasih Timothee Chalamet dan Lily-Rose Depp. Dua ikon mode Prancis-Amerika ini telah berpacaran selama lebih dari setahun ini dikabarkan putus.

Awal tahun ini, Chalamet memang dikabarkan dekat dan terlihat berteman dengan Zendaya. Namun, saat dikonfirmasi hubungannya keduanya tidak lebih dari sekadar hubungan pekerjaan.

Baca Juga:

Timothee Chalamet, Pria Paling Berpengaruh dalam Dunia Fashion

Sutradara Pastikan Sekuel Call Me By Your Name

Dilansir dari laman E online, berita perpisahan mereka menjadi berita utama di salah satu majalah setelah aktor berusia 24 tahun itu digambarkan sebagai "masih lajang" dalam sebuah wawancara dengan Vogue.

Dalam artikel tersebut, diskusi mendalam dengan aktor difokuskan pada kariernya daripada kehidupan pribadinya, jadi tidak ada indikasi mengapa dia dan Lily tidak lagi berkencan. Tapi terungkap bintang Call Me By Your Name ini baru pindah ke London untuk bermain dalam sebuah film bersama Dame Eileen Atkins dalam drama 4.000 Miles.

Kisah cinta mereka pertama kali terjadi Oktober 2018, tak lama setelah mereka bekerja sama di lokasi syuting film Netflix The King. Pasangan itu sering terlihat berjalan di sekitar Kota New York, tempat Timothée tumbuh dewasa. Baca Juga: Rencana Sirajuddin Mahmud Nikahi Zaskia Gotik Sempat Ditolak Mantan Istri Jerinx SID dan Dr Tirta Bahas Teori Konspirasi COVID-19, Sinyal Langsung Jelek

Dalam beberapa bulan mendatang, Timothée memang banyak membintangi film seperti Dune dan film Wes Anderson yang sangat dinanti-nantikan The French Dispatch. Namun dikarenakan adanya pandemi Corona virus, film-film ini dijadwalkan tayang perdana pada tahun berikutnya, tetapi tanggal rilisnya masih tentatif karena sebagian besar dunia saat ini dalam karantina.