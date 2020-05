JAKARTA - YouTuber Indira Kalistha tengah menjadi sorotan karena ucapannya di vlog Gritte Agatha. Banyak netizen yang menyebutnya bodoh karena dinilai meremehkan virus corona.

Banyaknya hujatan yang diterima Indira membuat sang suami, Gustaf alias Aa Utap angkat bicara. Dia memberikan pembelaan karena sang istri disebut bodoh.

"Walaupun banyak orang bilang kamu bodoh, aku enggak percaya. Aku percaya bahwa kamu adalah wanita yang cerdas. Mereka cuma enggak ngerti aja," tulisnya seperti dikutip dari Instagram pada Jumat (15/5/2020).

Lebih lanjut, Aa Utap mengaku kepintaran bukan hal yang penting. Karena menurutnya, Indira adalah sosok istri soleha di matanya.

Baca Juga:

- YouTuber Indira Kalistha Dihujat Netizen karena Remehkan Virus Corona

- Bongkar Kedekatannya dengan Syahrini, Laurens: Sekarang Saya Terancam

"Tapi bodoh atau pintar itu enggak penting. Yang penting kamu sudah jadi istri yang soleha buat aku. Chill aje, dari dulu kan emang selalu us vs the world," lanjutnya.

YouTuber Indira Kalistha menerima hujatan sejak cuplikan vlog Gritte Agatha dibagikan oleh akun @putpuwi di Twitter pada 14 Mei 2020. Dalam video itu, Indira mengaku enggan memakai masker kecuali ditegur orang lain bahkan tak mencuci tangan sebelum makan.

"Kalau misalnya ke mall, pasar, apa segala macem, pegang-pegang, misalnya habis beli makanan nih dari Goj*k online gitu, aku enggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil-ambil aja, terus makan aja pakai tangan," kata Indira.

(LID)