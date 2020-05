JAKARTA - Bagi penggemar film Si Doel Anak Sekolahan, nama Suti Karno mungkin tidak asing bagi mereka. Wanita yang memerankan Atun itu memang menjadi ikon yang cukup diingat oleh para pengemarnya.

Lantas apa kabarnya sekarang? Ternyata, Suti Karno harus dirawat di rumah sakit, lantaran penyakit diabetes. Hal tersebut terlihat lewat unggahan Suti Karno di akun Instagram terverifikasi miliknya.

"Ketika usia tak lagi muda ...banyak bagian tubuh yang mesti dijaga, nggak bisa menyalahkan masa muda yang kita pilih akhirnya jadi bencana ..," tulis Suti Karno sebagai keterangan foto.

Suti Karno sendiri merasa ikhlas menjalani salah satu fase hidupnya di rumah sakit. Ia pun tidak terlihat mengeluh sama sekali.

"Nikmati saja perjalanan nya ..Bismilllah," tambahnya.

Rano Karno juga mengungkapkan bahwa Atun harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, Rano Karno meminta agar Suti Karno tidak perlu dijenguk, lantaran pandemi corona yang tengah merebak saat ini.

"Doain Mbak Atun masuk rumah sakit. Alhamdulillah enggak ada apa-apa, cuma memang Atun ini kan kena diabet, gulanya kemarin tinggi jadi harus istirahat di rumah sakit," ungkap Rano.

"Tapi enggak usah dikunjungi, cukup doanya dari rumah aja," lanjutnya.

Beberapa selebritis tanah air pun turut memberikan komentar dalam postingan tersebut. Beberapa di antaranya memberikan doa agar Suti Karno segera sembuh.

"Mbaaakk kenapa? Cepat sehat ya 😘," tulis Maudy Koesnaedi.

"Get well soon Mbak," timpal Maia Estianty.

Tak ketinggalan, Audy Item juga ikut mendoakan kesehatan Suty, "Cpt sehat ya mba🙏🏻❤️." (mrt)

