Suti Karno Sebut Penyakit Diabetes yang Diidapnya Bukan Faktor Keturunan

JAKARTA - Perjuangan Suti Karno untuk sembuh dari diabetes hingga saat ini masih terus dilakukan. Meskipun kaki kirinya sudah diamputasi, saudara dari Rano Karno ini masih tersebut berjuang untuk bisa tetap sehat.

Saat berbincang di kanal YouTube Melaney Ricardo, pemeran Atun dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini menceritakan penyebab utama penyakitnya timbul.

Suti menegaskan jika diabetes yang dideritanya bukan faktor keturunan, melainkan dampak dari gaya hidup yang buruk di masa muda.

"Diabet saya bukannya turunan, karena pola makan, gaya hidup lah ibaratnya kan. Dari zamannya muda itu saya tidak mengkonsumsi air putih," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo Jum'at (22/3/2024).

Suti Karno sebut penyakit diabetesnya bukan faktor keturunan (Foto: Instagram/sutykarno)

Selain gemar minuman manis, Suti nyatanya juga doyan mengonsumsi alkohol. Hal itu juga menjadi salah satu faktornya menderita diabetes.