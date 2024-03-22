Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suti Karno Sebut Penyakit Diabetes yang Diidapnya Bukan Faktor Keturunan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:45 WIB
Suti Karno Sebut Penyakit Diabetes yang Diidapnya Bukan Faktor Keturunan
Suti Karno sebut penyakit diabetesnya bukan faktor keturunan (Foto: Instagram/sutykarno)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan Suti Karno untuk sembuh dari diabetes hingga saat ini masih terus dilakukan. Meskipun kaki kirinya sudah diamputasi, saudara dari Rano Karno ini masih tersebut berjuang untuk bisa tetap sehat.

Saat berbincang di kanal YouTube Melaney Ricardo, pemeran Atun dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini menceritakan penyebab utama penyakitnya timbul.

Suti menegaskan jika diabetes yang dideritanya bukan faktor keturunan, melainkan dampak dari gaya hidup yang buruk di masa muda.

"Diabet saya bukannya turunan, karena pola makan, gaya hidup lah ibaratnya kan. Dari zamannya muda itu saya tidak mengkonsumsi air putih," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo Jum'at (22/3/2024).

Suti Karno

Suti Karno sebut penyakit diabetesnya bukan faktor keturunan (Foto: Instagram/sutykarno)

Selain gemar minuman manis, Suti nyatanya juga doyan mengonsumsi alkohol. Hal itu juga menjadi salah satu faktornya menderita diabetes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986767/suti-karno-semangat-jalani-hidup-usai-idap-diabetes-dan-diamputasi-demi-cicit-vk2SDpcZt9.jpg
Suti Karno Semangat Jalani Hidup Usai Idap Diabetes dan Diamputasi Demi Cicit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986710/selain-diabetes-suti-karno-ternyata-sempat-kena-stroke-di-2023-yiZVFTfd9k.jpg
Selain Diabetes, Suti Karno Ternyata Sempat Kena Stroke di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986700/suti-karno-merasa-bersalah-kepada-tuhan-karena-tak-jaga-pola-hidup-di-masa-muda-uxLcfO9cuQ.jpg
Suti Karno Merasa Bersalah Kepada Tuhan karena Tak Jaga Pola Hidup di Masa Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986691/suti-karno-diabetes-hobi-minum-alkohol-pemicunya-tRgx7ehqKV.jpg
Suti Karno Diabetes, Hobi Minum Alkohol Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/33/2759814/hidup-dengan-satu-kaki-suti-karno-tetap-semangat-saya-ikhlas-AUxT9tI2Ap.jpg
Hidup dengan Satu Kaki, Suti Karno: Tetap Semangat, Saya Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/33/2758511/perjuangan-suti-karno-adaptasi-pakai-kaki-palsu-usai-diamputasi-e3MmBMIaxR.jpg
Perjuangan Suti Karno Adaptasi Pakai Kaki Palsu usai Diamputasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement