Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suti Karno Diabetes, Hobi Minum Alkohol Pemicunya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:14 WIB
Suti Karno Diabetes, Hobi Minum Alkohol Pemicunya
Suti Karno hobi minum alkohol hingga jadi diabetes (Foto: IG Suti)
A
A
A

JAKARTA - Suti Karno membeberkan pola hidup yang buruk ketika di masa muda sebelum mengidap diabetes. Dia mengaku tak pernah minum air putih sama sekali.

Sebaliknya, wanita 57 tahun itu dahulu sering mengonsumsi minuman manis hingga alkohol ketika menikmati dunia malam.

Suti Karno Diabetes, Hobi Minum Alkohol Pemicunya

"Saya mengkonsumsi soft drink, hidup malam, ngayap istilahnya, minum alkohol juga, kita nggak munafik lah istilahnya ya kan jadi aku tuh karena itu," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo Jum'at (22/3/2024).

Adik Rano Karno itu menceritakan hobinya dulu yang sering keluar malam. Hal itu dilakukan pemeran Atun di sinetron Si Doel tersebut saat break syuting.

"Gue kalau di kafe tuh nggak suka bergerak, pesan makanan, pesan minuman, jadi makan minum aja gitu," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986776/suti-karno-sebut-penyakit-diabetes-yang-diidapnya-bukan-faktor-keturunan-gm0RMgazRH.jpg
Suti Karno Sebut Penyakit Diabetes yang Diidapnya Bukan Faktor Keturunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986767/suti-karno-semangat-jalani-hidup-usai-idap-diabetes-dan-diamputasi-demi-cicit-vk2SDpcZt9.jpg
Suti Karno Semangat Jalani Hidup Usai Idap Diabetes dan Diamputasi Demi Cicit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986710/selain-diabetes-suti-karno-ternyata-sempat-kena-stroke-di-2023-yiZVFTfd9k.jpg
Selain Diabetes, Suti Karno Ternyata Sempat Kena Stroke di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986700/suti-karno-merasa-bersalah-kepada-tuhan-karena-tak-jaga-pola-hidup-di-masa-muda-uxLcfO9cuQ.jpg
Suti Karno Merasa Bersalah Kepada Tuhan karena Tak Jaga Pola Hidup di Masa Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/33/2759814/hidup-dengan-satu-kaki-suti-karno-tetap-semangat-saya-ikhlas-AUxT9tI2Ap.jpg
Hidup dengan Satu Kaki, Suti Karno: Tetap Semangat, Saya Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/33/2758511/perjuangan-suti-karno-adaptasi-pakai-kaki-palsu-usai-diamputasi-e3MmBMIaxR.jpg
Perjuangan Suti Karno Adaptasi Pakai Kaki Palsu usai Diamputasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement