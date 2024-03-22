Suti Karno Diabetes, Hobi Minum Alkohol Pemicunya

JAKARTA - Suti Karno membeberkan pola hidup yang buruk ketika di masa muda sebelum mengidap diabetes. Dia mengaku tak pernah minum air putih sama sekali.

Sebaliknya, wanita 57 tahun itu dahulu sering mengonsumsi minuman manis hingga alkohol ketika menikmati dunia malam.

"Saya mengkonsumsi soft drink, hidup malam, ngayap istilahnya, minum alkohol juga, kita nggak munafik lah istilahnya ya kan jadi aku tuh karena itu," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo Jum'at (22/3/2024).

Adik Rano Karno itu menceritakan hobinya dulu yang sering keluar malam. Hal itu dilakukan pemeran Atun di sinetron Si Doel tersebut saat break syuting.

"Gue kalau di kafe tuh nggak suka bergerak, pesan makanan, pesan minuman, jadi makan minum aja gitu," jelasnya.