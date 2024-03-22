Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suti Karno Merasa Bersalah Kepada Tuhan karena Tak Jaga Pola Hidup di Masa Muda

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:37 WIB
Suti Karno Merasa Bersalah Kepada Tuhan karena Tak Jaga Pola Hidup di Masa Muda
Suti Karno menyesal tak menjaga pola hidup sehat (Foto: Ist)
JAKARTA - Suti Karno merasa bersalah kepada Sang Pencipta karena tak menjaga pola hidupnya di masa muda. Adik Rano Karno itu masih berjuang melawan diabetes yang diidapnya selama beberapa tahun terakhir.

Suti juga harus menjalani hidup hanya dengan satu kaki karena diamputasi. Namun, dia tak merasa putus asa dalam menerima ujian hidupnya.

"Tergantung kitanya aja menghadapi hidup itu seperti apa, kalau aku sih udah ikhlas," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (22/3/2024).

