Suti Karno Semangat Jalani Hidup Usai Idap Diabetes dan Diamputasi Demi Cicit

JAKARTA - Suti Karno harus merasakan hidup dengan satu kaki setelah menjalani amputasi lantaran penyakit diabetes yang diidapnya selama beberapa tahun terakhir. Meski sudah di amputasi, hingga kini ia masih harus berjuang melawan penyakit tersebut.

Namun demikian, adik Rano Karno itu mengaku masih memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani kehidupan.

Rupanya, ada sebuah alasan yang membuat wanita 57 tahun ini memiliki tekad yang kuat untuk hidup.

"Harus dong, mau panjang apa mau pendek? Kalau kita terus ratapi kan nanti kita nggak bisa ketemu cicit kita," ujar Suti Karno dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Jum'at (22/3/2024).

Suti Karno semangat hidup demi cicit (Foto: Instagram/sutykarno)





Yang terpenting saat ini,bintang film Si Doel The Movie itu ikhlas menerima segala cobaan hidup termasuk penyakitnya. Bahkan pemeran Atun dalam sinetron Si Doel itu menyadari jika setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing.

"Yang penting kan kita sehat. Hidup ini apa sih yang nggak banyak cobaan? Tergantung kitanya aja menghadapi hidup itu seperti apa, kalau aku sih udah ikhlas," pungkasnya.

BACA JUGA: Suti Karno Merasa Bersalah Kepada Tuhan karena Tak Jaga Pola Hidup di Masa Muda

(van)