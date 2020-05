LONDON - Queen diketahui mempersembahkan lagu We Are the Champions untuk tim medis yang berjuang di garis terdepan melawan COVID-19. Menggandeng Adam Lambert, Queen mengubah sedikit lirik lagu legendaris mereka itu tim medis.

Kepada Adam, Queen memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan We Are the Champions. Menyesuaikan dengan keadaan tim medis, Adam lantas mengubah lirik We Are the Champions menjadi You Are the Champions.

"Kami memberitahunya agar bereksperimen dan mungkin membuat beberapa versi berbeda," kata sang gitaris, Bian May kepada Rolling Stone, seperti dikutip dari JustJared, Sabtu (2/5/2020).

"Dia kemudian menawarkan perubahan kata-kata di chorus terakhir dan aku pikir itu adalah solusi yang sangat bagus, sempurna," puji Brian.

Lebih jauh, Brian menyebut perang melawan virus corona ini sama seperti Perang Dunia dulu. Tim medis dan mereka yang berada di garis terdepan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan dunia.

"Seperti dulu kita mengirim pemuda-pemudi kita ke dua Perang Dunia untuk bertarung, sekarang pemuda-pemudi bertarung untuk kita dan mempertaruhkan hidupnya setiap hari," tutur Brian.

"Lagu ini tentang itu. Ini untuk semua orang yang di luar sana bekerja dan mempertaruhkan nyawa mereka," pungkas Brian.

