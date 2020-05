SEOUL - Jo Jung Suk masih perkasa di puncak Gaon Chart. Suami Gummy itu tetap menjadi raja Gaon Chart untuk edisi 26 April-2 Mei 2020 lewat lagu Aloha.

Menyusul di bawah Jo Jung Suk adalah girlband Oh My Girl. Lagu comeback Oh My Girl, Nonstop yang rilis pada 27 April lalu mampu membawa mereka ke posisi runner up.

Oh My Girl menggeser seniornya, APINK yang pekan ini harus rela turun satu posisi ke peringkat 3. Eunji cs hanya meraup 27,008,007 poin untuk lagu Dumhdurum mereka.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 26 April-2 Mei 2020:

1. Jo Jung Suk - "Aloha" - 42,478,473 Points

2. Oh My Girl - "Nonstop" - 34,790,372 Points

3. A Pink - "Dumhdurum" - 27,008,007 Points

4. Gaho - "Start" - 26,264,256 Points

5. MC The Max - "Bloom" - 24,490,407 Points

6. Paul Kim - "But I'll Miss You" - 23,118,125 Points

7. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 22,798,891 Points

8. Zico - "Any Song" - 21,252,958 Points

9. Kim Chung Ha - "Stay Tonight" - 20,031,522 Points

10. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 19,121,354 Points

