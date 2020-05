SEOUL - Jo Jung Suk masuk menjadi raja Gaon Chart selama dua pekan berturut-turut. Lewat lagu Aloha yang menjadi soundtrack drama Hospital Playlist, suami Gummy itu memuncaki Gaon Chart edisi 19-25 Mei 2020.

Berada di posisi runner-up adalah APINK. Eunji cs duduk di posisi 2 setelah unggul tipis dari MC The Max, yang pekan ini harus turun satu posisi ke peringkat 3.

APINK unggul dengan 27,200,792 poin lewat lagu Dumhdurum. Sementara itu, MC The Max meraup 27,131,238 poin dengan lagu Bloom.

Pekan ini, ada 2 new entry. Mereka adalah Paul Kim lewat lagu barunya, But I'll Miss You yang duduk di peringkat 7, dan Joy dengan Introduce Me A Good Person di posisi 10.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 19-25 April 2020:

1. Jo Jung Suk - "Aloha" - 42,758,247 Points

2. A Pink - "Dumhdurum" - 27,200,792 Points

3. MC The Max - "Bloom" - 27,131,238 Points

4. Gaho - "Start" - 27,082,838 Points

5. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 22,900,480 Points

6. Zico - "Any Song" - 21,303,756 Points

7. Paul Kim - "But I'll Miss You" - 21,058,471 Points

8. Ha Hyun Woo - "Diamond" - 18,981,486 Points

9. Kim Feel - "Someday, The Boy" - 18,415,558 Points

10. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 17,990,106 Points

