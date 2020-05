LOS ANGELES - Keberadaan pandemi corona membuat Taylor Swift terpaksa membatalkan rencana tur konser Lover Fest tahun ini. Namun, penyanyi kelahiran 1989 tersebut tak kehilangan akal untuk menyapa dan menghibur penggemar setianya.

Lewat sebuah video yang tayang di Good Morning America pada Jumat, 8 Mei 2020 waktu setempat, Taylor mengumumkan akan menggelar konser spesial secara online. Konser online itu akan digelar pada 17 Mei 2020.

Mengutip People, Sabtu (9/5/2020), Taylor akan memutar video konser bertajuk The City of Lover, yang digelar di Paris pada September tahun lalu. Taylor menggelar konser tersebut kala itu untuk mempromosikan album teranyarnya, Lover.

"Aku harap semua orang bahagia dan sehat dan tetap aman. Jadi aku menggelar konser The Citi of Lover ini pada September lalu di Paris," ungkap Taylor dalam video pengumumannya.

"Konsernya sangat menyenangkan. Sebenarnya itu adalah pertunjukkan yang kami gelar bersama untuk merayakan perilisan Lover dan kami merekamnya," lanjut Taylor.

