LOS ANGELES - Taylor Swift akhirnya membuat keputusan terkait jadwal manggung dan turnya di 2020. Melihat keadaan yang tak kunjung membaik karena corona, Taylor memutuskan untuk membatalkan semua aksi panggungnya sepanjang 2020 ini.

Keputusan itu diumumkan Taylor lewat sebuah postingan di media sosialnya. Keamanan dan keselamatan semua orang menjadi pertimbangan utama Taylor serta timnya untuk membatalkan jadwal tur dan manggungnya.

"Dengan dibatalkannya semua acara di seluruh dunia, dan mengikuti arahan pihak kesehatan dalam memastikan fans tetap selamat dan membantu mencegah penyebaran COVID-19, dengan berat hati keputusan untuk membatalkan semua aksi panggung live Taylor Swift tahun ini dibuat," demikian bunyi pengumuman Taylor.

Khusus untuk agenda turnya, Taylor akan membuat jadwal baru. Namun, semuanya baru akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.

"(Tur) pertunjukan di Amerika dan Brazil akan dijadwalkan ulang pada 2021, tanggal akan diumumkan nanti," lanjut tim Taylor Swift.

Dalam caption unggahannya, Taylor mengaku sedih karena harus membatalkan semua jadwal manggungnya. Dia berharap bisa segera bertemu dengan fans dalam keadaan yang lebih baik.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon— Taylor Swift (@taylorswift13) April 17, 2020