HOME CELEBRITY MUSIK

Album Terbaru Taylor Swift Langsung Pecahan Beberapa Rekor Usai Dirilis

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:45 WIB
Album Terbaru Taylor Swift Langsung Pecahan Beberapa Rekor Usai Dirilis
Album baru Taylor Swift langsung pecahkan beberapa rekor usai dirilis (Foto: Instagram/taylorswift)
A
A
A

JAKARTATaylor Swift kembali menggemparkan dunia lewat karya terbarunya. Pasalnya penyanyi 34 tahun itu baru saja meluncurkan album ke-11 yang bertajuk ‘The Tortured Poets Department’ atau yang disebut (TTPD) pada hari ini, Jumat (19/4/2024).

Baru saja dirilis, album terbaru Taylor Swift sudah kembali memecahkan beberapa rekor. Melansir People, album TTPD yang telah dinanti-nantikan Swiftie itu telah memecahkan rekor Spotify sebagai album yang paling banyak disimpan sebelum peluncurannya.

Halaman hitung mundur untuk album tersebut telah diluncurkan pada 28 Maret yang lalu. Halaman tersebut juga telah diperbarui setiap minggunya sampai hari peluncuran dengan mengungkapkan lirik baru dan menampilkan klip video samar.

Meski begitu, pihak Spotify tidak mengungkapkan siapa pemegang rekor sebelumnya serta berapa banyak pengguna yang telah menyimpan album baru Swift sebelumnya.

Taylor Swift

Album baru Taylor Swift langsung pecahkan beberapa rekor usai dirilis (Foto: Instagram/taylorswift)


Bukan cuma itu, single utama Taylor Swift yang berduet bersama Post Malone, yaitu 'Fortnight' sukses menjadi lagu pertama Taylor Swift yang debut di #1 dalam sejarah Apple Music Amerika Serikat.

Tampaknya album 'The Tortured Poets Department' sukses besar, bahkan di hari pertama peluncurannya.  Album pelantun lagu ‘Cruel Summer’ itu juga berhasil menjadi album nomor 1 di Apple Music Amerika Serikat.

Di sisi lain, album ini juga menjadi album terlama Taylor Swift sepanjang perjalanan karirnya lho. Pasalnya album TTPD memiliki 31 total lagu. Kabarnya album ini menjadi album ganda yang terbagi menjadi album volume 1 memiliki 16 lagi dan volume 2 memiliki 15 lagu.

(van)

