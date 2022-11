LOS ANGELES - Taylor Swift mengumumkan dirinya menjadi artis pertama dalam sejarah musik ketika 10 lagunya masuk dalam Top 10 lagu Billboard Hot 100.

“10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES,” tulis Taylor Swift, seperti dikutip dari cuitan, di Twitter pribadinya @taylorswift23, Selasa (1/11/2022).

Dilansir dari Dailymail.co.uk Taylor Swift baru saja merilis Blockbuster dari albumnya yang ke-10 yang berjudul Midnights yang dirilis, pada 21 Oktober.

Taylor Swift berhasil memecahkan rekor dengan 10 lagu dari Midnights. Ia juga mencapai sembilan dari 10 slot teratas selama satu minggu, pada tahun 2021.

Sementara itu, Taylor Swift juga melungsurkan The Beatles. Ia pun mendapatkan penjualan terbesar dalam penjualan album. Bahkan, hal itu menjadi pencapaian yang bersejarah baginya.

Lagu yang berjudul Anti-Hero juga berhasil memimpin di nomor satu. Sejak kali pertama Taylor Swift terkenal dengan budaya pop, pada tahun 2006.

Selain itu, Taylor Swift juga mengungkapkan dirinya bakal memulai tur dunia untuk mendukung album Midnights di The Graham Norton Show. Namun, untuk tanggalnya akan segera ditetapkan.

“Kami akan segera melakukannya. Itu akan terjadi. Kami akan melakukannya dan itu akan menjadi hebat,” ungkapnya.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

(aln)