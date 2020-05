SEOUL - Eight menjadi salah satu lagu paling banyak didengar pecinta musik Korea saat ini. Lagu kolaborasi IU dan Suga BTS ini langsung memuncaki chart iTunes di lebih dari 50 negara saat dirilis pada 6 Mei 2020.

Menyusul kesuksesan lagu terbarunya, IU membeberkan proses produksi Eight. Menurut pemilik nama asli Lee Ji Eun tersebut, ia menikmati proses penggarapan Eight.

Bekerja dengan Suga untuk pertama kalinya juga tak terlalu sulit baginya. Suga tak hanya menjadi rekan duet IU, tapi juga bertindak sebagai produser Eight.

"Nyaman. Proses kreatifnya santai dan nyaman. Lagu paling santai yang kukerjakan belakangan ini," tutur IU seperti dikutip dari Koreaboo, Sabtu (9/5/2020).

Lebih jauh, IU mengungkap jika ia tak kesulitan dalam menulis lirik Eight. Tak butuh waktu lama bagi IU untuk menyelesaikan penulis lirik dan melodi Eight.

"Melodinya datang begitu saja padaku tanpa terlalu banyak usaha. Lalu liriknya, aku menulis liriknya tanpa banyak berpikir dan aku bisa menulis lagu ini dengan cepat," cerita IU.

Eight telah dinyatakan memperoleh All Kill pada 8 Mei 2020. Melihat popularitas lagu tersebut, besar peluang Eight untuk mendapatkan Perfect All Kill dalam waktu dekat.

