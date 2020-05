SEOUL - Lagu terbaru IU, Eight yang merupakan kolaborasinya bersama Suga BTS menjadi penguasa baru chart musik Korea. Tak hanya sukses memuncaki berbagai chart musik, Eight juga dinyatakan menerima Certified All Kill.

Sebuah lagu dinyatakan Certified All Kill apabila dia menduduki peringkat satu dalam chart harian (daily) dan realtime Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, dan Soribada. Di saat bersamaan, lagu tersebut juga harus memuncaki tangga lagu realtime iChart dan Flo.

Mengutip Soompi, Eight dinyatakan Certified All Kill per hari Jumat (8/5/2020) pukul 7.30 KST. Artinya, kurang dari 2 hari sejak dirilis, Eight membukukan catatan emas tersebut. Eight dirilis pada 6 Mei sore.

Terbuka peluang untuk Eight membukukan Perfect All Kill. Untuk mendapatkan hal tersebut, Eight harus merajai chart mingguan iChart bersamaan dengan 8 chart yang disyaratkan untuk Cerftified All Kill.

