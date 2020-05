JAKARTA - Demian Aditya termasuk pesulap tanah air yang terbilang sukses di mancanegara. Bahkan yang terbaru, Demian merasa salah satu trik sulapnya dijiplak oleh pesulap dari luar negeri.

Tak tinggal diam, Demian pun mempertanyakan sang ilusionis internasional tersebut yang mencuri ide SandsTorture miliknya.

Namun, bukannya mendapat klarifikasi, Demian justru tidak mendapatkan respon sama sekali bahkan di block akun media sosialnya.

"Setelah di tegur baik2 kenapa dia nyuri permainan SandsTorture gw," tulis Demian.

"Tiba2 gw di block. Keren bgt ini orang, udah dia nyuri mainan orang trus gw yg di block," katanya.

Tak terima Demian diperlakukan demikian, netizen +62 pun beraksi. Banyak netizen yang menanyakan akun pesulap internasional yang mencuri ide Demian tersebut.

"Mungkin to orng takut sma pak dem jdi to orng block pak dem...kasian bngt ya to orng gak punya creativ sma sekali...mainan orng di ambil," tulis @riskillahx.

Bahkan tak sedikit pula yang mengaku ingin "bertamu" ke Instagram Andrely.

"Izinkan Kita Ngabuburit di IG nya Dia Bang," tulis @wisnu_adiw.

"Tenang om, akan dibantu oleh netijen netijen indonesia," tulis @thisme_97.

