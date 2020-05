JAKARTA - Yuni Shara turut berduka atas meninggalnya Didi Kempot. Di akun Instagramnya, Yuni Shara tak bisa menahan haru ketika mendengar kabar Didi Kempot meninggal dunia.

Yuni Shara dan Didi Kempot menjalani duet bersama dalam single berjudul Kapusan Janji. Bangga dirasakan Yuni Shara ketika harus bersanding dengan legenda musik campursari Indonesia.

"Kebahagiaan tersendiri saat harus menerima tawaran bernyanyi dengan mas Didi Kempot. Saya hanya pilih satu lagu Kapusan Janji diantara lagu laiin yang disodorkan. Sudah terbayang akan sepanggung dengan The GodFather of Broken Heart saat pandemi ini berakhir. Dan saya akan jumpa Sobat Ambyar di seluruh Indonesia," kenang Yuni Shara.

Namun ternyata Tuhan berkata lain. Lagu yang sudah direkam itu, kini tak bisa dinyanyikan bersama-sama oleh Yuni Shara dan Didi Kempot. Yuni pun harus mengubur mimpinya berduet secara live dengan Didi Kempot.

"Tapi pagi ini saya rasanya harus mengubur bayangan & rencana itu. Karena mas Didi sudah harus pergi dan saya tidak akan pernah menemani mas Didi menyanyikan lagu "Kapusan Janji" And I Feel so Broken Heart Now 💔. Teringat tgl 21 April 2020, saat mas Didi mengungkapkan kegembiraan akan hasil rekaman suara saya saat menyanyikan lagu ciptaannya," sambung Yuni Shara.

Lagu Kapusan Janji direkam pada 16 April 2020. Produser SKI Records, Achmad Yusuf rencananya akan merilis dua karya terbaru Didi Kempot yakni Kapusan Janji yang berduet dengan Yuni Shara dan Ati Dudu Wesi, duet Didi Kempot bersama Happy Asmara. Namun karena pandemi, dua lagu tersebut pun belum menjalani proses syuting video klip. Dan kini sang mestro telah tiada. "Atas nama SKI Music, kami mengucapkan turut berduka atas meninggalnya mas Didi Kempot. Terus terang kami tidak menyangka ini akan terjadi. Karena, sebenarnya dalam waktu dekat ini, kami akan merilis single berjudul Kapusan Janji dan Ati Dudu Wesi karya Didi Kempot, yang dinyanyikan bersama Yuni Shara dan Happy Asmara. Tapi, karena keadaan pandemic Covid 19 ini, kami masih terhambat untuk pembuatan video klipnya," terang Achmad Yusuf.