JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti perasaan aktris Nadine Chandrawinata. Pasalnya, ia berulang tahun ke-36 tepat hari ini, Jumat (8/5/2020).

Nadine mendapatkan kejutan manis dari sang suami, Dimas Anggara saat tengah malam. Momen bahagia tersebut dibagikan Nadine melalui Instagramnya.

Dalam potret, Kakak Mischa dan Marcell Chandrawinata itu tampak bahagia saat memegang kue ulang tahun dengan lilin yang menyala. Sementara sang suami berada di sebelahnya.

"Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepadaku," tulisnya.

Tak lupa ucapan terimakasihnya kepada Dimas yang berhasil membuat kejutan kecil untuknya kendati momen ulang tahunnya bertepatan dengan pandemi corona. "@dimsanggara kau berhasil buat aku tersipu kembali, mini surprisemu, gemes," ungkap Nadine.

Selain itu, Nadine juga membagikan foto saat ia memegang hadiah berupa permainan The Game of Life. Dimas tampak mengecup mesra sang istri.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen dan rekan selebritinya. Mereka mengucapkan selamat dan mendoakan perempuan berdarah Indonesia-Jerman itu.

"HBD kembaran, all the best," komentar Gading Marten.

"Happy birthday dear," sambung Titi Kamal.

(LID)