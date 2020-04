SEOUL - Aktor Black Song Seung Heon membuat heboh media China setelah akun Weibo resmi miliknya membubuhkan 'like' pada unggahan sang mantan kekasih, Liu Yifei, pada 29 April silam.

Akibatnya, aktor Endless Love itu kembali diisukan berpacaran dengan Liu Yifei. Terkait rumor tersebut, agensi sang aktor, King Kong by Starship pun memberikan klarifikasinya pada Kamis (30/4/2020).

Dalam penjelasannya, agensi Song Seung Heon membantah kalau aktor 43 tahun itu dan Liu Yifei kembali menjalin asmara. Mereka berdalih bahwa akun Weibo Song Seung Heon menyukai unggahan aktris China itu karena kesalahan admin.

"Saat admin sedang mengunggah poster drama baru Song Seung Heon, mereka tak sengaja memberikan like pada unggahan yang disarankan oleh mutual friend," ungkap King Kong by Starship seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (1/5/2020).

Song Seung Heon dan Liu Yifei sempat menjalin asmara pada Agustus 2015, setelah bertemu di lokasi syuting The Third Way of Love. Dalam perjalanan hubungan mereka, Song dan Liu acap kali diterpa gosip tak sedap.

Pada April 2017, bintang Mulan itu diisukan hamil karena berat badannya yang naik signifikan. Media China juga kerap memberitakan keduanya putus akibat konflik China dan Korea Selatan yang memanas kala itu.

Namun pada 2018, agensi Song Seung Heon resmi mengumumkan asmara artisnya dan Liu Yifei berakhir karena kesibukan keduanya. "Mereka sama-sama memiliki jadwal yang padat sehingga sulit bertemu," kata agensi tersebut.*

