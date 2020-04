SEOUL - Song Seung Heon terekam kamera tengah syuting variety show, I Live Alone di Pulau Jeju, Korea Selatan, belum lama ini. Dalam beberapa foto yang beredar di Internet, sang aktor tampak berbincang dengan masyarakat setempat.

Dia bahkan mengejutkan seorang warga setempat dengan tingkah cerobohnya ketika merusak sesuatu atau ketika dia tak tahu cara menyalakan TV. Dalam salah satu potongan video, seorang warga bertanya rahasia wajah tampan Song Seung Heon.

Mendengar pertanyaan tersebut, sang aktor pun hanya bisa tersenyum sambil menjawab, "Aku tidak merokok." Ketika foto dan video tersebut viral, MBC akhirnya mengonfirmasi keterlibatan sang aktor.

Dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Allkpop, Song Seung Heon dipastikan akan tampil dalam episode terbaru I Live Alone, yang tayang pada 24 April 2020.

Sementara itu, Song Seung Heon akan comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Shall We Eat Dinner Together. Drama itu diperankannya bersama Seo Ji Hye, Naeun Apink, dan Lee Ji Hoon.*

