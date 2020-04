LOS ANGELES - Kevin Costner membagikan pesan positif kepada followers-nya di Instagram. Kevin membagikan semangat untuk bisa melewati masa pandemi Covid-19.

Dalam akun Instagramnya, aktor dan penyanyi berusia 65, ini mengunggah video musik berjudul The Sun Will Rise Again.

Liriknya berbicara tentang cahaya yang mengatasi kegelapan, dan dalam sebuah video, Costner mengingatkan penggemar bahwa masa-masa yang lebih menyenangkan ada di depan mata.

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya baik-baik saja dan berdoa dan berharap hal yang sama terjadi pada Anda. Aku tahu itu tidak mudah. Cukup membingungkan,” kata Costner mengutip FoxNews, Kamis (30/4/2020).

Aktor "Dances with Wolves" itu menjelaskan lagu yang ditulisnya berbicara tentang gagasan tentang hal-hal yang benar-benar rusak. Dia mengakui bahwa pademi corona yang sedang berlangsung telah membuat banyak hal rusak.

"Satu-satunya hal yang bisa kuharapkan adalah mungkin lagu ini mencerminkan bagaimana perasaanmu dengan ide bagaimana akhirnya - matahari akan terbit lagi. Itu akan terjadi untuk kita semua," tambahnya. Bintang "Yellowstone" sebelumnya juga berbicara tentang krisis kesehatan global bulan lalu. Berbagi lagu yang menurutnya dapat memberikan kenyamanan selama masa yang tidak menentu ini. "Mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk situasi yang dihadapi semua orang lebih besar daripada apa pun yang ada dalam pikiran," tulis Costner di Instagram. "Aku sudah mencoba melingkari ini dengan pikiran dan doa. Pada akhirnya, sebagai band kami mempersembahkan lagu ini STAND STRONG. Dengan hormat, Kevin," tulisnya.