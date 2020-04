SEOUL - Momen comeback idol K-Pop tentu menjadi hal yang paling dinantikan para penggemar. Setiap bulannya pasti ada saja solois atau grup yang merilis karya terbaru mereka.

Begitu juga di bulan Mei 2020 nanti. Berikut Okezone rangkum 8 idol K-Pop part 2 yang comeback pada bulan ke-5 tahun ini:

1. TXT

Big Hit Entertainment mengonfirmasi bahwa Tomorrow X Together (TXT) akan merilis mini album baru The Dream Chapter: Eternity pada 18 Mei 2020. Album ini akan menggambarkan kisah tumbuhnya anak laki-laki yang diwakili kelima membernya.

Mini album tersebut menandai comeback Yeonjung, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai yang terakhir merilis album bertajuk The Dream Chapter: Magic pada 21 Oktober 2019.

2. Monsta X

Monsta X akan comeback beberapa hari lebih dulu dari TXT. Grup asuhan Starship Entertainment itu dikonfirmasi comeback lewat mini album bertajuk Fantasia X pada 11 Mei 2020.

Monsta X akan comeback dengan enam personel. Jooheon yang sempat istirahat karena masalah kesehatan telah dipastikan akan bergabung dengan Minhyuk cs dalam comeback kali ini.

3. DAY6

Band asuhan JYP Entertainment juga akan comeback pada 11 Mei 2020. DAY6 akan merilis mini album bertajuk The Book of Us: The Demon, seri ke-3 lanjutan Gravity dan Entropy.

DAY6 telah merilis trailer film pertama untuk The Book of Us: The Demon. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, YoungK dan Jae membacakan narasi tentang dua hati yang tak lagi sejalan.

4. NU'EST

NU'EST menjadi grup ke-3 yang memilih 11 Mei sebagai tanggal comeback mereka. Boyband asuhan Pledis Entertainment tersebut akan merilis mini album ke-8 bertajuk The Nocturne.