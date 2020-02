SEOUL - Jelas sudah siapa pendamping Song Seung Heon di drama baru MBC, Shall We Eat Dinner Together?. Seo Ji Hye baru saja mengonfirmasi keterlibatannya di drama romantis tersebut.

Mengutip Soompi, Kamis (13/2/2020), Seo Ji Hye akan berperan sebagai tokoh utama wanita di Shall We Eat Dinner Together?. Ia akan berlakon sebagai Woo Do Hee, wanita yang tak lagi memiliki emosi setelah mengalami perihnya gagal menjalin cinta.

Shall We Eat Dinner Together? akan menjadi drama terbaru Seo Ji Hye setelah Crash Landing on You yang saat ini sedang tayang. Belum ada informasi apakah Seo Ji Hye akan langsung syuting Shall We Eat Dinner Together? setelah merampungkan Crash Landing on You.

Shall We Eat Dinner Together bercerita tentang asmara seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama pernah merasakan sakitnya putus cinta. Lewat serangkaian makan malam bersama, keduanya secara perlahan kembali bisa merasakan indahnya jatuh cinta.

Song Seung Heon sudah lebih dulu dikonfirmasi berperan sebagai tokoh utama pria Shall We Eat Dinner Together?. Karakter yang ia perankan, Kim Hae Kyung diceritakan sebagai seorang psikiater dan psikolog makanan yang menganalisa orang-orang dengan melihat mereka makan.

Selain Song Seung Heon dan Seo Ji Hye, Shall We Eat Dinner Together? saat ini tengah mendekati Lee Ji Hoon serta Naeun APINK. Hingga saat ini, keduanya masih dalam tahap pembicaraan untuk bermain di drama yang rencananya mengisi slot Senin dan Selasa itu.

