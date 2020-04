JAKARTA - Crash Landing On You, Hi, Bye Mama, dan A World of a Married Couple, menjadi tiga buah judul drama Korea (drakor) yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa artis juga turut mengikuti serial drakor tersebut hingga heboh memainkan Halu Challenge di akun Instagram beberapa waktu lalu.

Melihat hal tersebut, aktris Nafa Urbach dibuat prihatin dengan nasib pertelevisian Indonesia. Menurutnya, sinetron Indonesia perlahan akan bisa ditinggalkan oleh para penggemarnya, lantaran memiliki kualitas, terutama dari segi cerita yang kurang bagus.

"Menurut perkembangan selama masa karantina ini, streaming itu kenaikannya 30-45 persen. 30-45 persen itu adalah kenaikan dari penonton streaming," ungkap Nafa Urbach saat dihubungi wartawan.

"Nah itu menurut aku akan menjadi suatu ancaman buat sineas sinetron Indonesia. Karena, kalau seandainya sinetron Indonesia tidak membuat gebrakan dari segi cerita, dari segi pengambilan gambar, dari segi kualitas akting, dari segi kualitas cerita, orang tidak akan nonton sinetron lagi nantinya," sambungnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu melalui akun Instagram Stories, Nafa Urbach sempat menyinggung soal sinetron Indonesia yang berbanding terbalik dengan drama Korea. Saat ditanya terkait hal tersebut, ia menyebut bahwa hampir seluruh isi Direct Messagesnya berisi ungkapan netizen bahwa kini mereka sudah tak lagi mau melirik sinetron di Indonesia.

Hal tersebut dinilai oleh mantan istri dari Zack Lee ini sebagai sebuah peringatan bagi para sineas di Indonesia untuk memperbaiki kualitas mereka. Tentunya jika masih ingin agar karya mereka dilirik oleh masyarakat Indonesia yang kini sudah mulai bisa melihat kualitas baik dari industri drama di luar negeri. "Mereka semuanya udah enggak nonton sinetron Indonesia. Mereka semua nonton drakor. Gimana kalau seandainya seluruh Indonesia nontonnya drama Korea? Hahaha," kata Nafa. Menurut Nafa, hal ini akan berujung pada matinya regenerasi bintang-bintang baru. Tidak adanya minat dari penonton Indonesia akan membuat PH enggan membayar mahal pemain sinetronnya. "Jadi ini sudah kayak alarm sih kalau aku pikir. Alarm buat sineas Indonesia, penulis skenario Indonesia, dan PH-PH di Indonesia yang mengerjakan sinetron stripping," tutur Nafa. "Kalau film sih bagus-bagus ya. Tapi kalau sinetron, aku masih mengharapkan supaya PH-PH jangan justru malah ketinggalan. Maksudnya gini, kualitasnya jauh lebih jelek daripada sinetron yang dulu," tandasnya.