SEOUL - Drama The World of the Married dan The King: Eternal Monarch menjadi fenomena baru di kalangan pecinta drama Korea. Kedua drama itu sama-sama mendapat respons sangat positif tak hanya dari publik Korea namun juga internasional.

Nielsen Korea mencatat, episode delapan The World of the Married yang tayang pada 18 April 2020 itu berhasil menembus rating 20,1 persen. Dengan begitu, serial adaptasi serial Doctor Foster tersebut masuk peringkat tiga besar drama TV kabel dengan rating tertinggi.

Sejauh ini, SKY Castle yang juga ditayangkan JTBC masih mendominasi peringkat tersebut dengan rating 23,77 persen. Sementara di posisi kedua ada Crash Landing on You (tvN) dengan rating 20,68 persen.

Drama Hi Bye, Mama yang menyelesaikan masa tayangnya pada 18 April 2020 hanya mampu mengumpulkan rating sebesar 4,8 persen. Sementara Rugal yang ditayangkan OCN harus puas dengan rating hanya 1,5 persen.

Sementara episode dua The King: Eternal Monarch yang ditayangkan SBS tadi malam berhasil memperbaiki rating debutnya. Mengutip Soompi, rating nasional drama baru Lee Min Ho dan Kim Go Eun itu mencatatkan rating tertinggi sebesar 11,6 persen.

Sementara drama akhir pekan Once Again masih tetap berjaya di slot Sabtu-Minggu dengan rating puncak sebesar 26,6 persen.*

(SIS)