JAKARTA - Anggun C Sasmi turut diam di rumah sebagai upaya physical distancing saat Prancis berjuang terhindar dari penyebaran virus corona. Di Prancis, setidaknya ada 147.863 kasus corona dengan angka kematian mencapai 17.167 orang.

Selama diam di rumah, Anggun dituntut untuk berkreasi agar tak bosan. Salah satu hal yang ia kerjakan adalah membuat masker kain sendiri. Hal ini diunggah Anggun di akun Instagram miliknya.

"Atelier couture ๐Ÿงต #MaskSinger ๐Ÿ˜„ Penyanyi / Tukang Jahit ๐Ÿค“ Making my own mask. Stay safe everyone ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜ #Confinement #StayHome #DiRumahAja," tulis Anggun.

Unggahan Anggun C Sasmi pun telah disukai lebih dari 17 ribu orang. Banyak netizen hingga artis yang memuji kreativitas Anggun membuat masker kain sendiri.

"๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ KEREN!!!!," ucap Robby Purba. "Maaaaau dibuatin yaaa ๐Ÿ˜‰," ucap netizen lain.

