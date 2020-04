JAKARTA - Prilly Latuconsina aktif melakukan kegiatan sosial selama pandemi COVID-19. Dia beberapa kali membagikan makanan gratis kepada ojek online bersama rekan bisnisnya di bidang kuliner.

“Kita kadang suka ngasih makan siang gratis untuk ojek online. Baru-baru ini kita kasih 150 box untuk ojek online, taxi driver,” ujarnya saat dihubungi baru-baru ini.

Bagi Prilly, penting untuk berbagi dengan sesama di tengah situasi seperti ini. Sang aktris bahkan sudah tidak terlalu memikirkan untung rugi dari bisnis makanan yang dia kelola.

“Iya karena untuk sekarang ya, bukan untung rugi yang jadi concern. Yang jadi concern sekarang, how we can give back to society. Maksudnya gimana kita bisa give back sama yang kerja sama aku, bisa give back ke orang-orang,” jelas mantan kekasih Maxime Bouttier tersebut.

Apalagi selama pandemi COVID-19, bisnis makanan Prilly Latuconsina sangat terbantu dengan jasa ojek online. Sehingga Prilly merasa perlu membalas jasa mereka lewat pembagian makanan gratis.

“Kan yang (restoran) online masih buka, ojek online berjasa banget buat kita. Makanya kita give back dengan kasih mereka lunch box,” pungkas wanita 23 tahun.

