JAKARTA - Prilly Latuconsina menjadi salah satu artis tanah air yang ikut berdonasi pada masyarakat yang terdampak pandemi corona. Salah satunya adalah dengan membagikan makanan pada para driver ojol.

Tak tanggung-tanggung, Prilly Latuconsina membagikan sekira 150 box makanan pada para ojol atau driver online yang pastinya mengalami dampak dari pandemi corona.

"Apalagi Nona Judes, kita kadang suka ngasih makan siang gratis kan untuk ojek online, baru-baru ini kita kasih 150 box untuk ojek online, taxi driver," kata Prilly Latuconsina.

Berdonasi dengan jumlah yang tidak sedikit, namun Prilly Latuconsina tampaknya sama sekali tidak berpikir soal kerugian. Justru ia lebih memikirkan soal kemanusiaan.

"Iya karena untuk sekarang ya, bukan untung rugi yang jadi concern, yang jadi concern sekarang, how we can give back to society, maksudnya gimana kita bisa give back sama yang kerja sama aku bisa give back ke orang-orang," lanjutnya.

"Apalagi kan yang online masih buka, jasa ojek online kan berjasa banget buat kita, makanya kita give back dengan kasih mereka lunch box," pungkasnya.

(edh)