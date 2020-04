JAKARTA - Aktris Melaney Ricardo menceritakan pengalaman tak menyenangkan saat terbang dengan pesawat di awal tahun. Ia menyebut dirinya dan sang suami merasakan turbulensi pesawat saat hendak terbang menuju Jakarta.

"1 Januari 2020. Foto ini diambil di awal tahun ini! Enggak ada yang tahu di balik senyum bahagia ini," ungkap Melaney Ricardo dalam ungahan Instagramnya.

"Beberapa menit setelahnya kami terbang ke Jakarta di cuaca yang cukup ekstrem dan pesawat mengalami beberapa kali turbulence yang cukup parah!" lanjutnya.

Suami Melaney, Tyson Lynch yang biasanya selalu santai dan ceria, bahkan dilihatnya cukup tegang dan panik. Berbagai pikiran buruk sudah berkecamuk di pikiran pasangan artis ini.

"Aku lihat wajah suami @tyson_lynch yang biasanya santai, juga mulai panik! Kami berpegangan sangat eratttt (takut lihat hujan dan awan yang hitam, sedih ingat anak-anak, dan panik. Will This plane make it safe and sound to Jakarta?)," jelasnya.

"Banyak banget suara-suara yang ada di dalam hati disaat-saat genting seperti itu.. Ada suara yang membawa ketakutan, 'Gimana kalau pesawat itu nggak berhasil mendarat dengan aman? Gimana anak-anak? Gimana kalau.. Dan masih banyak kalau-kalau lainnya)," lanjutnya.

Beruntung, tidak ada kejadian apa-apa selama penerbangan penuh turbulence tersebut. Melaney dan suami sampai di Jakarta dengan selamat.

"Tapi diantara banyak suara yang bikin takut dan khawatir, selalu ada suara yag aku dengar di hatiku. 'Kalau selama ini Tuhan sudah menolongku dalam banyakkk kesesakan.. Masa saat ini dia meninggalkan ku?'" tandasnya.

