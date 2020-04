JAKARTA - The Peanut Butter Falcon merupakan film komedi tahun 2019 yang bercerita tentang seorang penderita down syndrome. Zak, sebagai tokoh utama dalam film tersebut menderita down syndrome mempunyai mimpi besar, yakni menjadi pegulat.

Dalam situs review Hollywood, Tomatoes Rotten memberikan rating 96 persen atas film The Peanut Butter Falcon yang meyajikan cerita segar.

Film bermula ketika Zak harus melarikan diri dari sebuah panti untuk menggapai mimpinya menjadi seorang pegulat. Ia bertemu sang idola, Salt Water Redneck dan ingin sekolah gulat di tempat idolanya.

Pertualangn Zak makin menggila ketika ia bertemu dengan seorang nelayan bernama Tyler yang sedang terlilit utang dan Eleanor.

Tyler yang ia temu ternyata membawa masalah baru. Tyler yang mempunyi utang menjadi incaran penagih utang. Zak dan Tyler harus menyusuri hutan dan lau untuk bisa terbebas dari lintah darat.

Tayang di Klik Film, The Peanut Butter Falcon dibintangi oleh Zack Gottsagen (Zak), Dakota Johnsonn (Eleanor), Shia LaBeouf (Tyler) John Hawkes, Bruce Dern, Jon Bernthal hingga Thomas Haden Church.

