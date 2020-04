JAKARTA - Prilly Latuconsina menunjukkan kemampuan vokalnya. Berbeda dari biasanya, kali ini Prilly menyanyikan sebuah lagu Korea.

Melalui postingan Instagram yang diunggah pada Jumat (10/4/2020), Prilly membagikan cover lagu To You, yang merupakan soundtrack drama Korea Hi, Bye Mama. Tak hanya bernyanyi, mantan kekasih Maxime Bouttier tersebut juga membuat video klip sederhana untuk lagu covernya.

Baca Juga:

- Cerita Prilly Latuconsina Dibuatkan Lagu oleh Glenn Fredly

- Dikabarkan Tertangkap Narkoba, Riza Shahab Buka Suara

"To You. Hasil kegabutanku! Lagi suka lagu Korea ini. Terus iseng record pakai handphone dan bikin video klip yang ngasal pakai handphone juga," jelas Prilly.

"Maaf ya kalau masih salah bahasa Koreanya. Masih belajar ," lanjut bintang film Danur tersebut.

Meski demikian, Prilly tetap mendapat pujian dari penggemarnya. Ada yang memuji suara merdu Prilly, ada juga yang menyemangatinya untuk terus mencoba lebih baik.

"Suaranya bagus banget ," puji @beningbanyu26."Gk ngerti artinya tapi aku luv sama suara mu prill, sukaaaaaa ️ ️ ," sambung @kembaranprilly."Bagus kak, mungkin kalo volume musiknya radak direndahin dikit bisa better ," saran @madi_1499.

(LID)