JAKARTA - Prilly Latuconsina turut berduka atas kepergian Glenn Fredly. Di tengah dukanya, Prilly berbagi kenangan dengan bapak satu anak tersebut.

Prilly ternyata pernah dibuatkan lagu oleh Glenn saat almarhum masih hidup. Lagu berjudul kangen itu dibuat Glenn setelah terinspirasi dari puisi karya Prilly.

"Kangen. Proyek lagu 4 tahun lalu sama kak Glenn yang belum sempat terealisasikan. Aku beruntung bisa punya kenangan ini sama kak Glenn," ungkap Prilly di Instagram, Jumat (10/4/2020).

Meskipun proyek tersebut belum terealisasikan, namun Prilly sudah merasa senang karena memiliki kesempatan bekerja sama dengan Glenn. Apalagi, puisi karya Prilly juga sempat dibaca oleh sang legenda.

"Aku bersyukur banget sempat kerja bareng dia, diskusi bareng dia tentang musik. Dan dia juga sempat baca puisi aku. Senang banget karya aku bisa dibaca oleh Kak Glenn dan buat dia terinspirasi bikin lagu," cerita Prilly dalam sebuah video.

Sebelumnya, Prilly sempat memposting foto kebersamaannya dengan Glenn. Dalam foto itu, mantan kekasih Maxime Bouttier ini tampak duduk di sebelah Glenn yang tengah bermain keyboard.

"Kak Glenn 😭you gone too soon 😭 Rest in peace ka! you will always be my favorite ❤️," tulis Prilly.

