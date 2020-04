JAKARTA - Hati Julia Estelle tampaknya tengah berbunga-bunga. Ya, dirinya dengan sang kekasih David tak sungkan membagikan momen kemesraan.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Julie dan David tampak mesra dan romantis saling berpelukan dengan latar belakang mobil balap.

"Until the time is through," tulis Julie Estelle dalam caption foto tersebut.

Baca Juga: Go Public, Julie Estelle Pamer Foto Dipeluk David Tjiptobiantoro

Terlihat mesra dan cocok satu sama lain, muncul kabar bila Julie Estelle dan david akan naik ke pelaminan.

Namun hal tersebut tampaknya dibantah oleh manajer Julie Estelle.

"Saya nggak dapat kabar ini," kata Sulung manajer Julie Estelle

(edh)