JAKARTA - Julie Estelle datang dengan kabar bahagia. Lewat akun instagram, Julie Estelle mengungkapkan telah menikah dengan David Tjiptobiantoro.

Pernikahan Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro yang digelar pada 25 Februari 2021 di Maladewa berlangsung khidmat. Momen spesial itu hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat dekat.

“25 Februari 2021 adalah tanggal spesial untuk David & aku. Setelah perencanaan sekian lama, kami mengadakan pesta pernikahan yang dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat kami,” kata Julie Estelle seperti dikutip dari Instagramnya, Senin (8/3/2021).

Di postingan tersebut, Julie Estelle mengunggah potret pernikahannya dengan sang pembalap. Keduanya tampak serasi mengenakan busana putih sambil membelakangi pantai.

Di keterangan fotonya, dia juga mengungkapkan alasannya memilih Maladewa sebagai saksi pernikahannya dengan pria yang dipacarinya selama 3,5 tahun.

“Kami memilih Maladewa sebagai tempat untuk merayakan karena ini adalah tempat yang memiliki nilai sentimental bagi kami,” tulisnya di keterangan foto.

“Sejak pertama kali kami tiba, kami berdua jatuh cinta dengan tempat ini. Kami juga memilih tempat ini karena keluarga dan teman-teman dari Eropa bisa datang untuk merayakannya,” kata pemain film Headshot itu.

Sontak, postingan ini pun banjir komentar para selebriti yang menuliskan ucapan selamat bagi pasangan pengantin baru tersebut. “Congrats you two,” kata Gading Marten di kolom komentar.

“Selamat ya untuk berdua, happy for you both,” tulis Maia Estianty. “Congratulations you two!!” kata Dian Sastro.

