JAKARTA – Julie Estelle mengumumkan kabar bahagia bahwa dirinya kini tengah mengandung anak pertamanya dengan sang suami, David Tjiptobiantoro.

Kabar itu diumumkan Julie Estelle dalam akun Instagramnya, @julstelle, pada Sabtu (18/3/2023).

Dalam postingannya, aktris 34 tahun itu memamerkan baby bumpnya yang belum terlalu besar.

Tampak Jule Estelle sedang berdiri dan dipeluk sang suami dari belakang. David pun tampak memegang perut Julie.

Foto berwarna monokrom itu diunggah dengan caption manis, “Beyond blessed and excited to share that we are expecting our little bundle of joy this summer (Lebih diberkati dan bersemangat untuk mengabarkan bahwa kami menantikan sekumpulan kecil kegembiraan kami di musim panas ini).”

Meski begitu tak diketahui secara pasti berapa usia kandungan Julie Estelle tersebut.

Namun yang jelas, postingan itu langsung ramai dikomentari netizen dan rekan-rekan artisnya yang turut berbahagia dan mengucapkan selamat.

“So happy for you! (emoji hati) congratulations Juls,” kata Acha Septriasa.

“Yeay Puji Tuhann! Sehat mommy dan babynya lancar sampe lahirann,” ucap Edric Tjandra.

“Congrats juls,” komentar Gading Marten.

“Congrats Julie & hubby,” ujar Donna Agnesia.

Sementara itu diketahui, Julie dan David menikah di Maldives pada 25 Februari 2021 lalu. Saat ini, Julie dan David memilih untuk menetap di Amerika Serikat.

