JAKARTA - Raisa baru saja mendapatkan pengalaman pahit lantaran konsernya yang bertajuk Raisa Live in Concert harus ditunda hingga bulan November mendatang.

Meskipun begitu, Raisa menyadari bila penundaan konsernya adalah imbas dari mewabahnya virus corona.

Raisa pun berharap agar masyarakat menjaga kesehatan dan fokus pada keluarga untuk saat ini.

Baca Juga: Wabah Corona, Konser Raisa Ditunda Hingga November 2020

"Aku berharap semua teman-teman yang WFH (work from home) terus diberi kesehatan dan keluarganya juga, dan pada saat ini fokus kita jaga kesehatan kita keluarga sesama," ujar Raisa.

Pelantun Could it be tersebut juga berharap pandemi ini segera berakhir dan tak lupa ia memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar musik Indonesia bisa segera bangkit.

"Aku rasa semuanya harus saling support terutama untuk kebangkitan musik," tutupnya.

(edh)