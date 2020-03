JAKARTA - Maia Estianty akhirnya bisa kembali berkumpul bersama sang suami, Irwan Mussry. Pasalnya, telah dua minggu mereka harus pisah rumah karena mengurusi ketiga putranya agar diam di rumah untuk terhindar dari penyebaran virus corona.

Maia Estianty tak bisa menutupi rasa bahagianya ketika harus bertemu dengan sang suami. Lewat akun Instagram miliknya, Maia Estianty mengunggah foto sang suami sekaligus memberikan caption romantis sekaligus menggelitik.

"Akhirnya setelah dua minggu berpisah dari suami @irwanmussry dan seminggu ini ngurusin galangan dana alat APD untuk tenaga medis (yang hampir bikin hati ku hampir copot, plus jantungnya juga karena mirisnya alat APD team medis Indonesia), inilah hiburanku, ketemu suami tersayang. Tetep dengan jaga jarak. Liat kepalanya yang imut dan licin ini (aaauuuwww gumush­čś╣) udah seneng," jelas Maia Estianty.

Selain mengurus ketiga putranya dari Ahmad Dhani, Al Ghazali, El Rumy dan Dul Jaelani, Maia juga sibuk menggalang dana membeli alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis sebagai garda terdepan merawat pasien covid-19.

Maia Estianty pun mengucap terima kasih atas pengertian sang suami untuk merelakan waktunya.

"Makasih darling udah sangat pengertian membolehkan aku tinggal ama anak-anak selama dua minggu di rumah anak-anak. You are the best. Super enggak rewel and ribet and super pengertian. Love you my hubby," tutup Maia Estianty.

