SEOUL - Song Joong Ki tengah mempertimbangkan untuk membintangi film Season of You and Me. Film itu diadaptasi dari kisah hidup mendiang Yoo Jae Ha, penyanyi dan pencipta lagu yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di usia 25 tahun.

Kabar tersebut kemudian diklarifikasi HISTORY D&C selaku agensi sang aktor. Dalam keterangannya, agensi itu membenarkan mantan suami Song Hye Kyo tersebut mendapat tawaran membintangi Season of You and Me.

"Song Joong Ki masih mempertimbangkan tawaran itu. Sejauh ini, belum ada yang bisa kami sampaikan terkait jadwal kerja Song Joong Ki ke depannya," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (27/3/2020).

Saat ini, Song Joong Ki masih menjalani karantina mandiri sekembalinya dari Kolombia, pada 24 Maret 2020. Syuting film Bogota yang seharusnya dijadwalkan rampung pada Mei 2020, terpaksa ditunda karena pandemi virus Corona. Kabarnya, Song Joong Ki akan kembali melanjutkan syuting film Bogota di Korea Selatan pada pertengahan April mendatang. Sementara untuk syuting di Kolombia masih harus menunggu kondisi cukup kondusif.* Baca juga: Tanggapan Salmafina soal Foto Berhijab yang Diunggah sang Ayah