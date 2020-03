JAKARTA - Member boyband Super Junior, Choi Siwon kembali memancing kehebohan warganet. Kali ini, ia membagikan ulang video komika Babe Cabita dari akun @9gag di Instagramnya.

Dalam video itu, Babe memulai tingkah kocaknya dengan bertelanjang dada sambil berjoget dan diiringi lagu "Take On Me" dari grup band asal Norwegia, A-ha.

Pria asal Medan itu terlihat lincah ketika berjoget mengikuti gambar wajahnya yang bermunculan dari segala arah. Tingkahnya semakin mengocok perut ketika ia tak bisa mengejar wajah Siwon yang semakin menjauh ketika diikutinya.

"Bakat yang tidak nyata. Tawa adalah obat terbaik," tulis Siwon seperti dilihat Okezone, Kamis (26/3/2020).

Aksi Siwon yang membagikan ulang video Babe itu langsung menuai banyak komentar dari warganet asal Indonesia.

"Ini beneran Siwon yang nge-repost nih? Sungguh ku tak percaya. Hahaha kocak bang Siwon jadi begini," komentar seorang warganet.

Lainnya berkomentar, " Sumpah nih lama-lama daddy Siwon jadi orang Indonesia."

Sebelumnya, Siwon sempat komentari aksi Babe di kolom komentar akun @9gag dengan emoji tertawa dan jempol. Kemudian ia menambahkan komentar singkatnya. "OMG (Oh my God)," seraya menambahkan emoji hati.

(edh)