JAKARTA - Aksi kocak komika Babe Cabita menjadi sorotan dunia. Bahkan member boyband Super Junior Choi Siwon juga turut menanggapinya.

Hal itu terlihat saat akun @9gag mengunggah video Babe. Dalam video itu, ia memulai tingkah kocaknya dengan bertelanjang dada sambil berjoget dan diiringi lagu "Take On Me" dari grup band asal Norwegia, A-ha.

Baca Juga:

Babe Cabita Komentari Video Seksi Nikita Willy saat Pole Dance

Babe Cabita Tegaskan Bayi yang Membuat Angela Gilsha Kesal Bukan Anaknya

Babe terlihat lincah ketika berjoget mengikuti gambar wajahnya yang bermunculan dari segala arah. Tingkahnya semakin mengocok perut ketika ia tak bisa mengejar wajah Siwon yang semakin menjauh ketika diikutinya.

Video tersebut langsung menuai beragam komentar. Termasuk dari Siwon sendiri yang tampaknya terhibur dengan aksi komika itu hingga membubuhkan emoji tertawa dan jempol.

Kemudian ia menambahkan komentar singkatnya. "OMG (Oh my God)," tulisnya seraya menambahkan emoji hati. Baca Juga: Positif Virus Corona, Andrea Dian Bagikan Kondisi Terkini di Ruang Isolasi Purwaniatun, Pesinetron yang Kerap Jadi ART Meninggal Dunia

Komentar Siwon langsung diramaikan oleh warganet asal Indonesia. "Dikomen sama Oppa ganteng," komentar seorang warganet. "Parah deh dikomen Siwon Super Junior," komentar warganet lainnya.