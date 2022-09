JAKARTA - Popularitas Idol K-Pop di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah Choi Siwon. Member dari boyband Super Junior itu banyak digilai oleh para wanita. Bahkan dia kerap bertandang ke Indonesia untuk menjadi brand ambasador beberapa produk.

Baru-baru ini, Siwon mencuri perhatian sebab melalui cuitannya di Twitter dia mengajak para penggemarnya bertemu. Yang menarik dia mengajak bertemu penggemarnya di SCBD.

Siwon memposting sebuah foto sunset yang begitu indah. Foto tersebut dia unggah di Twitter pribadinya @siwonchoi.

"Let’s meet up with mas Agung at SCBD next week!" tulis Choi Siwon, dikutip pada Senin (12/9/2022).

Postingan itu tentu saja mendadak heboh penggemarnya di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan kebenaran dari cuitannya tersebut. Tak hanya itu, beberapa netizen juga bertanya-tanya Choi Siwon sungguh akan ke SCBD untuk melakukan Citayam Fashion Week atau bertemu dengan Bonge, remaja yang viral di kawasan itu.

