Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siwon Ramaikan Masterchef Season 11, Netizen Heboh

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |02:07 WIB
Siwon Ramaikan Masterchef Season 11, Netizen Heboh
Choi Siwon di Masterchef (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Masterchef Indonesia Season 11 akan kembali menyuguhkan persaingan sengit antar peserta yang berkompetisi di minggu ini tepatnya di hari Sabtu dan Minggu. Kompetisi di minggu ini kian terasa istimewa lantaran akan menghadirkan bintang tamu yang sejak ditampilkan siluet wajah serta cuplikan suaranya saja langsung membuat netizen heboh.

Dalam unggahan siluet tersebut, netizen sempat menduga bahwa bintang tamu yang akan dihadirkan adalah Choi Siwon atau justru artis tanah air Boy William lantaran suara keduanya dinilai mirip.

Rasa penasaran netizen pun akhirnya terjawab sudah lantaran akun instagram Masterchef telah mengunggah trailer yang memperlihatkan Siwon sedang berada di galeri Masterchef didampingi Chef Renata.

Siwon Ramaikan Masterchef Season 11, Netizen Heboh

Personel Super Junior itu terdengar sedang mengingatkan peserta bahwa mereka harus segera menyelesaikan menu masakannya lantaran waktu yang akan segera berakhir. Gaya Siwon itu mengingatkan dengan apa yang biasa dikatakan oleh juri-juri Masterchef.

"Suatu kehormatan bagi kami, kedatangan bintang tamu spesial @siwonchoi . Penasaran seperti apa keseruan di galeri MasterChef Indonesia? Don’t forget! MasterChef Indonesia season 11, Sabtu & Minggu pukul 16.15 WIB," bunyi keterangan unggahan @masterchefina dan @officialrcti.

Sontak, netizen pun dibuat iri dengan para peserta yang nantinya akan berhadapan langsung dengan idola mereka. Netizen pun semakin bahagia lantaran semakin marak Idol K-Pop yang terlibat dalam berbagai acara di tanah air.

"Lucky amat masak ditemenin Om Siwon," tulis @din***.

"Beruntungnya merekaa," tulis @pe***.

"Semakin melokal aja artis K-Pop," tulis @hel**.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/33/2858704/prilly-latuconsina-dipanggil-sayang-oleh-choi-siwon-cowok-ganteng-diembat-semua-4l6QmrKSJS.jpg
Prilly Latuconsina Dipanggil Sayang oleh Choi Siwon: Cowok Ganteng Diembat Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/01/33/2791337/choi-siwon-curhat-pakai-bahasa-indonesia-akui-kesepian-dan-butuh-pacar-tyL79oIuyS.jpg
Choi Siwon Curhat Pakai Bahasa Indonesia, Akui Kesepian dan Butuh Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/23/33/2673627/choi-siwon-curhat-ke-boy-william-sudah-jarang-dikejar-paparazi-hidupku-membosankan-wCaR8jHh4v.jpg
Choi Siwon Curhat ke Boy William Sudah Jarang Dikejar Paparazi : Hidupku Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/12/33/2665424/choi-siwon-ajak-penggemar-bertemu-di-scbd-mau-nongkrong-bareng-bonge-O0idzTAhrx.jpeg
Choi Siwon Ajak Penggemar Bertemu di SCBD, Mau Nongkrong bareng Bonge?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/17/33/2549068/wah-choi-siwon-punya-kejutan-untuk-elf-indonesia-v8lQVsTDzM.jpg
Wah, Choi Siwon Punya Kejutan untuk Elf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/10/33/2515174/choi-siwon-super-junior-positif-covid-19-batal-jadi-mc-di-mama-2021-Zu8vDeYMom.jpg
Choi Siwon Super Junior Positif Covid-19, Batal Jadi MC di MAMA 2021
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement