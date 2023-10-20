Siwon Ramaikan Masterchef Season 11, Netizen Heboh

JAKARTA - Masterchef Indonesia Season 11 akan kembali menyuguhkan persaingan sengit antar peserta yang berkompetisi di minggu ini tepatnya di hari Sabtu dan Minggu. Kompetisi di minggu ini kian terasa istimewa lantaran akan menghadirkan bintang tamu yang sejak ditampilkan siluet wajah serta cuplikan suaranya saja langsung membuat netizen heboh.

Dalam unggahan siluet tersebut, netizen sempat menduga bahwa bintang tamu yang akan dihadirkan adalah Choi Siwon atau justru artis tanah air Boy William lantaran suara keduanya dinilai mirip.

Rasa penasaran netizen pun akhirnya terjawab sudah lantaran akun instagram Masterchef telah mengunggah trailer yang memperlihatkan Siwon sedang berada di galeri Masterchef didampingi Chef Renata.

Personel Super Junior itu terdengar sedang mengingatkan peserta bahwa mereka harus segera menyelesaikan menu masakannya lantaran waktu yang akan segera berakhir. Gaya Siwon itu mengingatkan dengan apa yang biasa dikatakan oleh juri-juri Masterchef.

"Suatu kehormatan bagi kami, kedatangan bintang tamu spesial @siwonchoi . Penasaran seperti apa keseruan di galeri MasterChef Indonesia? Don’t forget! MasterChef Indonesia season 11, Sabtu & Minggu pukul 16.15 WIB," bunyi keterangan unggahan @masterchefina dan @officialrcti.

Sontak, netizen pun dibuat iri dengan para peserta yang nantinya akan berhadapan langsung dengan idola mereka. Netizen pun semakin bahagia lantaran semakin marak Idol K-Pop yang terlibat dalam berbagai acara di tanah air.

"Lucky amat masak ditemenin Om Siwon," tulis @din***.

"Beruntungnya merekaa," tulis @pe***.

"Semakin melokal aja artis K-Pop," tulis @hel**.