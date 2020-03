JAKARTA - Jessica Iskandar semestinya kini sudah menyandang status sebagai istri dari Richard Kyle. Namun, rencana pernikahannya ditunda lantaran virus Corona yang mewabah di Indonesia.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Jessica Iskandar membagikan potret kebersamaannya dengan sang tunangan, Richard Kyle pada 24 Maret 2020. Dalam foto dengan bayangan warna-warni itu, pasangan tersebut menampilkan ekspresi tanpa senyuman.

Melengkapi unggahannya, Jessica Iskandar menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Jessica pun membicarakan soal mencintai diri sendiri.

"They say before you love another person you should love yourself first! (Orang-orang mengatakan sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu)," tulis Jessica di Instagramnya.

Ibu dari El Barack Alexander ini pun menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk mencintai diri sendiri. Menurutnya, menjaga jarak di situasi wabah Corona ini merupakan salah satu bentuk mencintai diri sendiri.

"Best way to love yourself at this moment is stay at home and don't go anywhere if it isn't necessary! Keep the physical distancing (Cara terbaik untuk mencintai diri sendiri saat ini adalah tinggal di rumah dan tidak pergi ke mana pun jika itu tidak perlu! Jaga jarak fisik)," tutup aktris yang akrab disapa Jedar itu. Seperti diketahui, Jessica Iskandar merencanakan pernikahannya digelar pada 22 Maret lalu. Sayangnya, hari bahagianya itu harus ditunda lantaran wabah virus Corona dan imbauan untuk melaksanakan jaga jarak fisik.