LOS ANGELES - Semakin banyak proses produksi film yang harus dihentikan akibat pandemi corona. Kali ini, Warner Bros. harus menunda perilisan film Wonder Woman 1984 dan In the Heights.

Wonder Woman 1984 yang semula dijadwalkan rilis pada 5 Juni 2020 menjadi 14 Agustus di tahun yang sama. Hal ini diumumkan oleh sang sutradara, Patty Jenkins melalui akun Twitternya.

We made Wonder Woman 1984 for the big screen and I believe in the power of cinema. In these terrible times, when theater owners are struggling as so many are, we are excited to re-date our film to August 14th 2020 in a theater near you, and pray for better times for all by then pic.twitter.com/85ykQ8x6NE— Patty Jenkins (@PattyJenks) March 24, 2020