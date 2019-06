LOS ANGELES – Sutradara Patty Jenkins menggaet aktor Chris Pine dalam film terbarunya, Wonder Woman 1984. Ini menjadi kerja sama berikutnya antar sineas Hollywood itu setelah serial TV I Am the Night serta Wonder Woman 2017 lalu.

Patty Jenkins punya alasan tersendiri mengapa ia memilih kembali Chris Pine untuk memainkan karakter Steve Trevor dalam seri kedua Wonder Woman ini. Menurut Jenkins, pria 38 tahun itu punya banyak dimensi yang bisa dieksplor dari kualitas aktingnya.

“Aku pernah punya pengalaman dengan beberapa aktor di mana kamu benar-benar bisa secara cepat mengenal orang itu. Aku juga bisa melihat keterampilan luar biasa yang mereka miliki,” jelas Jenkins seperti dikutip dalam Comic Books, Kamis (13/5/2019).

Jenkins menambahkan, bekerja sama dengan orang-orang dengan keterampilan tersebut terasa menyenangkan. Hal itu pula yang juga ditemukan dari sosok Chris Pine. “Bersama Pine aku juga bisa melakukan hal itu. Karena Aku berpikir bahwa dia memiliki banyak dimensi yang belum pernah kulihat untuk dijelajahi olehnya.”

Menanggapi ajakan dari sang sutradara, Chris Pine pun antusias. Selain akan menghidupkan karakter Steve Trevor yang tewas dalam film Wonder Woman terdahulu, ia mengaku menemukan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas aktingnya.

"Saya menemukan bahwa skema (film Wonder Woman) telah mengubah saya sebagai seorang pria. Maksudnya, bagaimana saya berinteraksi dan berakting dalam film,” kata Pine dalam sebuah wawancara.

Chris Pine menambahkan jika dirinya menyukai sosok Steve Trevor, tentunya yang berpasangan dengan sang pahlawan, Wonder Woman. “Aku jatuh cinta pada karakter tersebut,” tegasnya.

Lantas seperti apa Patty Jenkins menghidupkan karakter tersebut di tahun 1984? Serta seperti apa petualangan Gal Gadot sebagai Diana Prince dengan Soviet Union pasca Perang Dingin itu? Jawabannya ada pada Wonder Woman 1984 yang tayang 5 Mei 2020.

(aln)