LOS ANGELES - Rihanna membuktikan solidaritas mencegah virus corona. Melalui The Clara Lionel Fondation yang dimiliki, ia menyumbang USD5 juta atau senilai Rp78,8 miliar.

Mengutip Variety, Minggu (22/3/2020) sumbangan itu akan diserahkan ke beberapa organisasi di dunia. Diantaranya Direct Relief, Partners in Health, Feeding America, The International Rescue Committee, dan Solidarity Response Fund Covid-19 dari WHO.

Deretan organisasi ini akan menyalurkan bantuan kepada kelompok terpinggirkan di kawasan Amerika Serikat, Karibia juga Afrika, termasuk untuk tenaga medis yang bekerja memerangi virus corona.

"Tidak ada yang lebih penting selain memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dari penyebaran virus ini," kata Justine Lucas, Eksekutif Direktur CLF.

Sumbangan ini juga siap membeli kebutuhan stok makanan untuk para lansia yang berisiko di Amerika Serikat, menyediakan alat kesehatan di Haiti dan Malawi. Penelitian beserta pengembangan vaksin juga terapi kesehatan.

"CLF percaya, bahwa salah satu senjata paling kuat memerangi COVID-19 adalah persiapan," jelas perwakilan yayasan tersebut. Maka dari itu, menjadi hal utama untuk melindungi petugas kesehatan sebagai garda terdepan melawan virus corona. "Waktunya bertindak adalah sekarang," imbuh Rihanna.