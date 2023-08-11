Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Rihanna Melahirkan Bayi Perempuan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:28 WIB
Selamat, Rihanna Melahirkan Bayi Perempuan
Rihanna melahirkan anak kedua, jenis kelamin perempuan. (Foto: Instagram/@badgalriri)
A
A
A

JAKARTA - Rihanna membawa kabar bahagia. Penyanyi asal Barbados itu akhirnya melahirkan anak keduanya dengan jenis kelamin perempuan.

Media Take Out pertama kali membagikan kabar baik dari pasangan Rihanna dan A$AP Rocky. Mereka mengonfirmasi dari sang artis bahwa keduanya telah dikaruniai seorang putri.

Media asing tersebut menyebut, sumber terdekat mengatakan bahwa bayi perempuan Rihanna terlahir dengan sehat dan memiliki paras cantik.

"Dia adalah citra Rihanna yang sempurna - bahkan sampai ke mata yang cerah,” kata seorang sumber, dikutip dari Mediatakeout, Jumat (11/8/2023).

Rihanna melahirkan bayi perempuan. (Foto: Instagram/@badgalriri)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
