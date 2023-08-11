Selamat, Rihanna Melahirkan Bayi Perempuan

JAKARTA - Rihanna membawa kabar bahagia. Penyanyi asal Barbados itu akhirnya melahirkan anak keduanya dengan jenis kelamin perempuan.

Media Take Out pertama kali membagikan kabar baik dari pasangan Rihanna dan A$AP Rocky. Mereka mengonfirmasi dari sang artis bahwa keduanya telah dikaruniai seorang putri.

Media asing tersebut menyebut, sumber terdekat mengatakan bahwa bayi perempuan Rihanna terlahir dengan sehat dan memiliki paras cantik.

"Dia adalah citra Rihanna yang sempurna - bahkan sampai ke mata yang cerah,” kata seorang sumber, dikutip dari Mediatakeout, Jumat (11/8/2023).