JAKARTA - Ganindra Bimo tak bisa menutupi rasa sedih ketika sang istri, Andrea Dian diketahui terinfeksi virus corona (Covid-19). Dirinya pun berusaha memberikan semangat untuk Andrea Dian yang tengah menjalani isolasi di rumah sakit.

Di akun Instagram miliknya, Ganindra Bimo meyakinkan Andrea agar bisa melewati cobaan ini. Untuk saat ini, pemulihan adalah fokus utama.

"Tugas kamu sekarang adalah focus ke pemulihan kesehatanmu, dan selalu percaya, kamu akan kembali ke sini. Jauh lebih kuat dan lebih hebat dari sebelumnya. I love you to infinity and beyond," jelas Ganindra Bimo.

Seperti diketahui, Andrea Dian mengumumkan dirinya positif virus corona. Informasi ini disampaikan istri Ganindra Bimo itu melalui postingan di Instagram.

Sambil mengenakan masker, Andrea Dian menuliskan kronologi sampai ia dinyatakan positif Covid-19. Hal ini berawal saat aktris 34 tahun itu merasa demam pada 13 Maret 2020. Sempat didiagnosa menderita demam berdarah, Andrea Dian menjalani opname dan merasa sehat pada 15 Maret 2020. Hanya saja demi berjaga-jaga ia melakukan tes thorax, guna mengecek kondisi jantung, paru-paru dan rongga dadanya. Pada 18 Maret, Andrea Dian dinyatakan positif corona.