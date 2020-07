JAKARTA - Pasangan Andrea Dian dan Ganindra Bimo boleh dibilang selalu bikin iri netizen. Lihat saja unggahan foto terbaru mereka di Instagram.

Setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, Andrea Dian tampak semakin mesra dengan sang suami, Ganindra Bimo. Lewat instagram, keduanya kerap memamerkan berbagi momen mesra tersebut.

Seperti pada 12 Juli 2020, Andrea Dian Bimo tampak mengunggah momen manis saat Ganindra Bimo memeluk erat tubuhnya yang dibalut cropped tank-top berwarna putih. Tak lupa, Ganindra mendaratkan ciuman mesra di pipi sang istri.

Pada caption unggahannya, Andrea Dian menuliskan, “For once in my life, I don’t have to try to be happy. When I’m with you it just happens. (Pertama kali dalam hidupku, aku tidak perlu berusaha untuk terlihat bahagia. Saat bersamamu, aku pasti bahagia).”

Unggahan itupun direspons teman dan juga ratusan followers Andrea Dian Bimo. Jennifer Bachdim misalnya menuliskan, “Happy Sunday, Sweetheart (selamat hari minggu, sayang).”

Sementara presenter Donna Agnesia, mengomentari unggahan itu dengan mengatakan, “Lovely couple (pasangan yang manis).” Tak hanya rekan sesama artis, foto mesra Andrea Dian dan Ganindra Bimo itu juga sukses membuat iri netizen.

Akun @jonathanr**n mengungkapkan, “Kak, aku diabetes follow kakak.” Sementara pemilik akun Instagram @ipan_dias_dam*r* menuliskan, “Dia yang pelukan gue yang merasakan hangatnya.”*

